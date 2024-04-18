Сырский проверил военную технику, построенную украинскими специалистами (видео)

На кадрах видна тяжелая техника, бронемашины, авто для разминирования территорий и специальные оптические приборы.

Главком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров проверили военную технику, построенную украинскими специалистами.

Соответствующее видео на своей странице в соцсети обнародовал сам главнокомандующий.

"Имели возможность с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым ознакомиться и оценить новые образцы ВВТ и возможности их перспективного применения на поле боя", — рассказал Сырский.

На кадрах же видна тяжелая техника, бронемашины, авто для разминирования территорий и специальные оптические приборы.

Сырский проверил военную технику, построенную украинскими специалистами

Напомним, что в Донецкой области кафиры пытаются улучшить свое положение и выбить ВСУ из рубежей.

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