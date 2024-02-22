Сырский проводит аудит Сил обороны: сколько военных за два года до сих пор не было на фронте

По словам Арахамии, во время аудита обнаружили "условно, 8 тысяч человек, которые просто прикомандированы в Генштаб, и не воевали".

Новый главком ВСУ генерал Александр Сырский проводит аудит всех Сил обороны.

О первых результатах аудита рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью Натальи Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

"Господин Сырский сейчас делает аудит всех сил обороны. Почему? Потому что 2 года подряд говорят, что есть бригады или подразделения, которые 2 года на войне без ротации, а есть подразделения, которые ни разу не были вообще на фронте. Армия — 900 тысяч, условно, 300 тысяч с ротацией воюют, а где же тогда 600 тысяч ”, – сказал нардеп.

Арахамия уточнил, что, конечно, всем понятно соотношение: на каждого солдата, который находится на передовой, должны быть военные, которые задействованы в логистике, связи, ремонт техники, штаб и так далее.

"Но все равно всегда есть этот вопрос. Сейчас делается аудит и уже нашли (я не могу сейчас сказать подробности), условно, 8 тысяч человек, которые просто прикомандированы в Генеральный штаб, и не воевали", – сказал Арахамия.

По его словам, эти люди уже получили соответствующий приказ и сейчас готовят их на усиление сил на фронте.

"Я считаю, что цифра будет гораздо больше .. Что это даст?.. Вот есть этот внутренний резерв... Тогда подкорректируется немного цифра потребности на мобилизацию. Это хорошая новость для общества, потому что все же держать экономику надо", – подытожил лидер фракции "Слуга народа".