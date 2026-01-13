Сырский раскрыл, какой областной центр стремилась захватить РФ, чтобы закончить войну

Александр Сырский. / © Александр Сырский

Реклама

Агрессорка Россия стремилась завершить начавшуюся в Украине войну «разгромом» 2025-го, выйдя в Одессу. В частности, Москва стремилась отрезать украинцам выход к морю.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Российский агрессор стремился завершить войну против Украины, но планировал завершить разгромом, навязав нам свои условия с позиции силы. Пытался захватить остальную территорию Донецкой, Луганской, Запорожской областей, правобережья Херсонщины, собирался выйти в Одессу, чтобы вообще отрезать нам выход к морю», — сообщил Сырский.

Реклама

Впрочем, украинские Вооруженные силы сорвали планы оккупационной армии РФ, не допустив ставших критическими прорывов россиян.

В течение прошлого года Силы обороны нанесли российскому войску максимальные потери. Армия Кремля уменьшилась более чем на 418 тыс. человек убитыми и ранеными.

«Благодаря результативной боевой работе Сил обороны противник уже длительное время не имеет возможности нарастить свою группировку — мы ведь ежемесячно уничтожаем уже больше российских военных, чем страна-агрессорка призывает», — подчеркнул главком.

В то же время, по его словам, в прошлом году Украине удалось снизить число собственных потерь личного состава на 13%.

Реклама

Напомним, аналитики прогнозируют, что война в Украине, ставшая самым большим конфликтом в Европе после Второй мировой, вряд ли завершится в 2026 году. В частности потому, что, несмотря на интенсивные и кровопролитные бои России, не удалось полностью захватить Донбасс — одну из своих ключевых целей. Кроме того, перспектива мирного урегулирования остается туманной.