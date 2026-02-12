Сырский раскрыл, от чего зависит эффективность ПВО Украины

Александр Сырский / © Александр Сырский

Эффективность украинской системы противовоздушной обороны за последние два года составляет около 74%.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

Сложность условий и ежедневные атаки

Главнокомандующий отметил, что система ПВО функционирует в сложнейших условиях постоянных атак. По данным Александра Сырского, противник каждый день применяет значительное количество вооружения.

«Ежедневно противник применяет от 100 до 200 ударных БПЛА типа Shahed и периодически совершает массированные ракетно-авиационные удары», — подчеркнул Сырский.

Он пояснил, что в условиях сложной погоды основным средством остаются зенитные ракетные войска. А при благоприятных условиях активно привлекаются авиация и дроны-перехватчики. Это позволяет уничтожать «70 процентов, а иногда и больше, всех средств воздушного нападения», подчеркнул Главнокомандующий.

«В таких условиях устойчивость системы зависит от многих факторов. В частности — ритмичные поставки средств поражения, технологизации, эффективных кадровых и управленческих решений, способности быстро адаптироваться к новым вызовам, отказ от устаревших бюрократических практик», — отметил Сырский.

Организационные изменения и дроны-перехватчики

Также Главнокомандующий анонсировал комплекс мер по повышению эффективности обороны. В частности, Александр Сырский сообщил о планах по перераспределению функций между подразделениями.

«Планируется перераспределение функций между зенитными ракетными войсками и новым родом войск, которое будет отвечать за прикрытие важных объектов», — заявил он.

Кроме того, Сырский отметил, что сейчас наращивается численность и качество дронов-перехватчиков. Для решения проблемы дефицита ракет в зенитные комплексы и истребительная авиация ведется активное взаимодействие с международными партнерами, подытожил Главнокомандующий ВСУ.

Что известно об улучшении работы ПВО в Украине

Напомним, в Украине изменяют систему противовоздушной обороны. Сырский анонсировал срочную перестройку ПВО, перераспределение функций и усиление дронов-перехватчиков.

Ранее Зеленский сообщал, что в настоящее время идет трансформация работы ПВО, непосредственно касающаяся отдельных регионов. Изменения внедряются в работу команд-перехватчиков, мобильных огневых групп и всего компонента малой противовоздушной обороны.

Также президент заявлял об усилении авиационной компоненты Сил обороны Украины и существующих договоренностях по поставкам современных боевых самолетов для Воздушных сил.

Кроме того, в Вооруженных силах Украины создали новое командование. Речь идет о направлении беспилотных систем ПВО.