Сырский раскрыл, от чего зависит эффективность ПВО Украины
Главнокомандующий ВСУ анонсировал создание подразделений по защите важных объектов.
Эффективность украинской системы противовоздушной обороны за последние два года составляет около 74%.
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.
Сложность условий и ежедневные атаки
Главнокомандующий отметил, что система ПВО функционирует в сложнейших условиях постоянных атак. По данным Александра Сырского, противник каждый день применяет значительное количество вооружения.
«Ежедневно противник применяет от 100 до 200 ударных БПЛА типа Shahed и периодически совершает массированные ракетно-авиационные удары», — подчеркнул Сырский.
Он пояснил, что в условиях сложной погоды основным средством остаются зенитные ракетные войска. А при благоприятных условиях активно привлекаются авиация и дроны-перехватчики. Это позволяет уничтожать «70 процентов, а иногда и больше, всех средств воздушного нападения», подчеркнул Главнокомандующий.
«В таких условиях устойчивость системы зависит от многих факторов. В частности — ритмичные поставки средств поражения, технологизации, эффективных кадровых и управленческих решений, способности быстро адаптироваться к новым вызовам, отказ от устаревших бюрократических практик», — отметил Сырский.
Организационные изменения и дроны-перехватчики
Также Главнокомандующий анонсировал комплекс мер по повышению эффективности обороны. В частности, Александр Сырский сообщил о планах по перераспределению функций между подразделениями.
«Планируется перераспределение функций между зенитными ракетными войсками и новым родом войск, которое будет отвечать за прикрытие важных объектов», — заявил он.
Кроме того, Сырский отметил, что сейчас наращивается численность и качество дронов-перехватчиков. Для решения проблемы дефицита ракет в зенитные комплексы и истребительная авиация ведется активное взаимодействие с международными партнерами, подытожил Главнокомандующий ВСУ.
Что известно об улучшении работы ПВО в Украине
Напомним, в Украине изменяют систему противовоздушной обороны. Сырский анонсировал срочную перестройку ПВО, перераспределение функций и усиление дронов-перехватчиков.
Ранее Зеленский сообщал, что в настоящее время идет трансформация работы ПВО, непосредственно касающаяся отдельных регионов. Изменения внедряются в работу команд-перехватчиков, мобильных огневых групп и всего компонента малой противовоздушной обороны.
Также президент заявлял об усилении авиационной компоненты Сил обороны Украины и существующих договоренностях по поставкам современных боевых самолетов для Воздушных сил.
Кроме того, в Вооруженных силах Украины создали новое командование. Речь идет о направлении беспилотных систем ПВО.