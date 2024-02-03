Сырский рассказал, что происходит на Купянском направлении

На Купянском направлении идут тяжелые бои. Враг продолжает вести штурмовые действия высокой интенсивности и постоянно подтягивает новые резервы.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский совершил очередную рабочую поездку в воинские части и подразделения, ведущие оборону на Купянском направлении. Он заслушал доклады командиров прямо на пунктах управления и провел оперативные совещания. Командование рассмотрено вероятные сценарии действий противника на основе результатов ведения разведки.

"С целью решения проблемных вопросов, критически важных для устойчивости обороны, было отдано необходимые указания и проведено перераспределение сил и средств", – говорится в сообщении.

По словам Сырского, приоритеты неизменны: эффективное ведение разведки, слаженное применение всех средств огневого поражения, защита наших подразделений средствами радиоэлектронной борьбы, сохранение жизни наших военнослужащих.

Ранее военный ВСУ рассказал о ситуации на Купянском направлении.

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