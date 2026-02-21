- Дата публикации
Сырский рассказал, как удалось сорвать масштабное наступление России
В 2025 году российской оккупационной армии не удалось выполнить задачи, которые поставило военно-политическое руководство государства-агрессора, а заявления Кремля о захвате Купянска и полной оккупации Покровска не соответствуют действительности.
Россия в прошлом году подготовилась к масштабной наступательной операции, но командованию украинских вооруженных сил удалось сорвать планы врага.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Le Monde объяснил, благодаря чему это удалось сделать.
По его словам, в 2025 году в Кремле поставили задачу перед оккупационной армией захватить весь Донбасс, территории в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях, а также создать буферную зону в Харьковской и Сумской областях.
Сырский отметил, что врагу не удалось этого сделать по двум причинам.
Первая — касается действий украинской армии на границе России, хотя они и не были такими заметными как в 2024 году.
«Мы провели две наступательные операции на российской территории, в марте-апреле в Белгородской области, а затем в мае-июне в Курской области. Это позволило нам заставить врага передислоцировать свои силы. Он не смог начать наступательную операцию, которую планировал на весну», — пояснил главком ВСУ.
Вторая причина заключается в провале планов российской армии на юго-восточной части фронта.
«В августе [2025 года] враг начал наступление вдоль направления Доброполья, пытаясь окружить агломерацию Покровск-Мирноград. Развернув группу морской пехоты, он планировал начать наступление в направлении Днепропетровской и Запорожской областей», — объясняет генерал.
Сырский заметил, что враг продвинулся тогда достаточно глубоко.
«Чтобы сорвать их планы, мы начали контрнаступление вдоль направления Доброполье. Передовые части российской 51-й армии оказались практически в окружении. Чтобы предотвратить их уничтожение, она передислоцировала свою морскую пехоту на это направление, где она погрязла в боях, которые продолжаются и по сей день», — отметил главком ВСУ.
Победные заявления Москвы о захвате двух городов — Купянска и Покровска, вызывают у генерала ироничную улыбку.
«Несмотря на заявления генерала Герасимова и самого Путина, 97% Купянска сейчас находится под контролем украинских войск. В Покровске ситуация сложнее, но город не упал. Враг пытается захватить город уже девятнадцать месяцев. Он бросил все свои силы на штурм Покровска, но нам удалось сохранить контроль над северной частью и стабилизировать ситуацию на западе», — заверил он.
Напомним, ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что в прошлом году в российской оккупационной армии планировалось создание 14 новых дивизий, однако реализовать эти намерения удалось не более, чем на половину. Причиной этого стали большие потери оккупантов на фронте.