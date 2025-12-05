Сырский рассказал, каким видит завершение войны в Украине

Александр Сырский / © Александр Сырский

Справедливый мир для Украины возможен только в завершение войны без предварительных условий, где бои должны остановиться на нынешней линии столкновения.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью Sky News.

Сырский подчеркнул, что ВСУ будут продолжать борьбу, поскольку «неприемлемо просто отдать территорию». Он категорически отверг сценарий, при котором Украина будет вынуждена передать Москве земли Донбасса или другие территории.

«Наша главная миссия — защищать нашу землю, нашу страну и наше население. Естественно, нам неприемлемо просто отдать территорию. Что это вообще означает отдать свою землю? Именно поэтому мы и боремся, потому мы не отдаем свою территорию», — подчеркнул главнокомандующий.

Сырский также выразил недоверие заявлениям Кремля о желании прекратить войну. Он обвинил Владимира Путина в использовании попыток посредничества как «прикрытие» для захвата новых территорий на поле боя. В частности, со стороны Дональда Трампа. Главнокомандующий четко обозначил видение завершения войны — безусловное прекращение огня на линии столкновения и начало переговоров после прекращения огня.

«Любой другой формат был бы несправедливым миром, и для нас он неприемлем», — заявил Сырский.

Также предупредил, что на кону стоит судьба всей Европы, и ВСУ продолжат борьбу, даже если дипломатические усилия терпят неудачу.

