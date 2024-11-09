Ситуация на фронте имеет тенденцию к обострению - Сырский

Он также поблагодарил партнеров за последовательную и неукоснительную поддержку Украины.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с командующим вооруженными силами США в Европе Кристофером Каволи.

Об этом сообщил Сырский в Facebook.

Как отмечается, он проинформировал командующего силами НАТО в Европе о сложной ситуации на линии фронта. Согласно его словам, ситуация остается сложной и имеет тенденцию к обострению. Враг, используя свое численное преимущество, продолжает вести наступательные действия и сосредотачивает основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях.

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Он отметил, что у Украины есть многочисленные данные о подготовке северокорейских военнослужащих к участию в боевых действиях на стороне российских войск.

По словам Сырского, американская сторона подтвердила неукоснительное соблюдение взятых обязательств по обеспечению Сил обороны Украины задекларированной номенклатурой вооружения и военной техники.

Напомним, между российскими и северокорейскими военными есть языковой барьер, мешающий успешности наступательных операций.

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