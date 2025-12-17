- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 597
- Время на прочтение
- 1 мин
Сырский рассказал, кто на самом деле сейчас контролирует Купянск и Покровск
Сырский доложил «Рамштайну» о ситуации в Купянске и Покровске.
Силам обороны удалось отбросить окупантов от Купянска и взять под контроль почти 90 процентов территории города.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на 32-м заседании Контактной группы по обороне Украины «Рамштайн».
«Благодаря активным поисково-ударным действиям нам удалось отбросить окупантов от Купянска и взять под контроль почти 90 процентов территории города, — сказал главком.
Также он рассказал о ситуации в Покровском направлении. Там противник уже больше 17 месяцев пытается захватить Покровск. Однако украинские подразделения держат оборону и перехватывают инициативу.
«В результате контрнаступательных действий вернули контроль над 16 кв. км в северной части города. Также отразили 56 кв. км территории в районах населенных пунктов Гришино, Котлино, Удачное западнее Покровска», — отметил Сырский.
