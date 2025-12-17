Сырский рассказал, кто на самом деле сейчас контролирует Купянск и Покровск

«Купянск наш на 90%»: Сырский заявил об успехе ВСУ / © Getty Images

Силам обороны удалось отбросить окупантов от Купянска и взять под контроль почти 90 процентов территории города.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на 32-м заседании Контактной группы по обороне Украины «Рамштайн».

«Благодаря активным поисково-ударным действиям нам удалось отбросить окупантов от Купянска и взять под контроль почти 90 процентов территории города, — сказал главком.

Также он рассказал о ситуации в Покровском направлении. Там противник уже больше 17 месяцев пытается захватить Покровск. Однако украинские подразделения держат оборону и перехватывают инициативу.

«В результате контрнаступательных действий вернули контроль над 16 кв. км в северной части города. Также отразили 56 кв. км территории в районах населенных пунктов Гришино, Котлино, Удачное западнее Покровска», — отметил Сырский.

Ранее мы писали, что в Купянске россияне начали лезть по газовым трубам, но ВСУ это резко оборвали.