Сырский рассказал Ллойду Остину об изменениях на самых важных направлениях

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Он назвал ее "важной".

Об этом главком сообщил на странице в телеграмм-канале.

"Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, проинформировали министра обороны США о текущей ситуации на фронте и обсудили изменения на более важных направлениях. Продолжается совместная работа по обеспечению потребностей ВСУ и наращиванию возможностей украинской армии", — подчеркнул он.

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