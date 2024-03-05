Сырский рассказал Ллойду Остину об изменениях на самых важных направлениях

Украина и США наращивают возможности нашей армии.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Он назвал ее "важной".
Об этом главком сообщил на странице в телеграмм-канале.
"Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, проинформировали министра обороны США о текущей ситуации на фронте и обсудили изменения на более важных направлениях. Продолжается совместная работа по обеспечению потребностей ВСУ и наращиванию возможностей украинской армии", — подчеркнул он.
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