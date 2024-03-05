Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сырский рассказал Ллойду Остину об изменениях на самых важных направлениях

Сырский рассказал Ллойду Остину об изменениях на самых важных направлениях

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / Фото: ТСН.ua

Украина и США наращивают возможности нашей армии.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Он назвал ее "важной".

Об этом главком сообщил на странице в телеграмм-канале.

"Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, проинформировали министра обороны США о текущей ситуации на фронте и обсудили изменения на более важных направлениях. Продолжается совместная работа по обеспечению потребностей ВСУ и наращиванию возможностей украинской армии", — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, оккупанты продолжают наступление РФ на Бахмутском направлении. Что происходит в районе Ивановского, Богдановки и Временного Яра – читайте ЗДЕСЬ.

Читайте ведущие новости на сегодня

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация