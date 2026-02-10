ТСН в социальных сетях

Сырский рассказал о кардинальных переменах в армии: как реформа влияет на потери врага

В украинской армии состоялась корпусная реформа — она уже повысила показатели потерь в армии РФ.

Сырский

Сырский / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В ВСУ прошла реформа, которая уже показала эффект в вопросе боевых потерь противника. Корпуса созданы и приобрели определенные возможности.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Рост потерь противника является одним из результатов корпусной реформы», — констатировал он.

Что известно о следующем этапе реформы в ВСУ

Сейчас идет второй этап корпусной реформы, который предусматривает:

  • передислокацию бригад непосредственно в управление корпусов, чтобы они командовали своими комплектами войск;

  • наращивание корпусного комплекта и масштабирование подразделений, прежде беспилотных сил;

  • переформирование батальонов БпЛА в полки в отдельных корпусах;

  • завершение создания артиллерийских бригад в составе корпусов;

  • усиление технологической составляющей, в частности, использование наземных беспилотных комплексов для логистики и эвакуации раненых.

По словам Сырского, в настоящее время перемещено более 36 тысяч военнослужащих — они стали основой органов управления и частей корпусного комплекта. Как следствие, армия может более эффективно и качественно планировать и выполнять боевые задачи, а также уменьшать потери личного состава.

«Переход на корпусную систему позволил разгрузить систему управления и значительно улучшил управляемость войсками», — подчеркнул Сырский.

Потери РФ катастрофические — цифры

Ранее стало известно, что за январь 2026 года РФ потеряла 31,7 тысяч человек. Сырский подчеркнул, что это на 9 тысяч превышает объемы его пополнения за тот же период.

«Такую тенденцию нужно продолжать и укреплять», — считает главнокомандующий.

Напомним, в течение суток 9 февраля украинские войска ударили как по живой силе, так и по технике РФ. Общие боевые потери российских сил с начала полномасштабной войны ориентировочно составили 1248560 человек. Так, за последние сутки ликвидировано 980 кафиров.

Кроме того, противник потерял тысячи единиц техники — от танков и бронемашин до беспилотников и средств ПВО. Потери авиации, кораблей, автомобильной техники и специального оборудования продолжают расти. Генштаб продолжает уточнять информацию о результатах работы ВСУ против армии РФ.

