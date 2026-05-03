- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 673
- Время на прочтение
- 2 мин
Сырский рассказал о количестве ампутаций у бойцов
Сырский заявил, что количество ампутаций у раненых удается снижать.
В апреле зафиксировано снижение количества тяжелых ранений и уменьшение количества ампутаций на фронте.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«Наблюдается положительная тенденция уменьшения количества ампутаций. Это свидетельствует о постепенном улучшении качества оказания помощи на догоспитальных этапах, повышении уровня подготовки личного состава и лучшей осведомленности военнослужащих о своевременной конверсии турникетов», — утверждает Сырский.
Он напомнил, что россияне системно нарушают нормы международного гуманитарного права, Женевские конвенции, законы и обычаи войны целенаправленно поражая санитарный транспорт и медицинские эвакуационные средства.
Только в полосе ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ с начала года было уничтожено пять санитарных эвакуационных автомобилей, добавил Сырский.
Заметим, что бойцы на фронте жалуются, что из-за массового использования дронов врагом проводить эвакуации очень тяжело, а время на эвакуацию увеличивается. Все чаще раненых военных вывозят наземные дроны. Но, как отмечали у Forbes, в этом есть свой плюс и недостаток. С одной стороны, медики не рискуют своей жизнью, с другой — на борту нет медика, который мог бы стабилизировать состояние пациента во время транспортировки.
В январе этого года международная неправительственная организация Handicap International сообщала, что количество тяжело раненых в Украине стремительно растет. Среди них есть люди с сильными ожогами и ампутациями.
Существует также мнение, что статистика об уменьшении количества раненых при высокой интенсивности боевых действий не является положительным, а отрицательным показателем. Потому что якобы большинство раненых бойцов погибают, не получив помощь, и соответственно включены в статистику как погибшие, а не раненые.