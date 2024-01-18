Сырский рассказал о ситуации на Купянском направлении

В Купянском направлении враг не прекращает ведение активных штурмовых действий и осуществление интенсивного огневого поражения. Несмотря на это, ВСУ держат оборону и уничтожают врага.

Об этом сообщил Командующий Сухопутными войсками ВСУ.

По его словам, основные усилия противник сосредоточил на вытеснении наших подразделений из Купянского леса и захвате Синьковки.

"Непосредственно на местах заслушал доклады командиров относительно сложившейся обстановки и характера действий врага.

Вместе с командирами воинских частей проанализировали возможные дальнейшие действия противника и определили оптимальные варианты действий наших войск. Спланировали применение резервов и порядок огневого поражения", – отчитался Сырский.

Ранее речь шла о том, что кафиры готовятся возобновить наступательные действия на Северском направлении.

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