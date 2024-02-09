Сырский сделал первое заявление в должности главнокомандующего ВСУ

Новоназначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поблагодарил собратьев и сосестер, с которыми служил в рядах Сухопутных войск, и сделал заявление о повестке дня на новой должности.

Заявление нового главкома появилось в его Telegram-канале.

"В повестке дня стоят новые задачи. Прежде всего, это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров. Самое быстрое и рациональное распределение и доставка всего необходимого для боевых частей было и остается основной задачей военной логистики", — подчеркнул Сырский.

По его словам, задача штабов всех уровней – это знание всех потребностей фронта, а также владение ситуацией на каждом его участке. главком также отметил важность квалификации личного состава органов военного управления, потому что это решающее "для разработки и успешной реализации замыслов и планов".

" Жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью Украинской армии. Следовательно, соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава остается как никогда актуальным", — подчеркнул он.

Сырский заявил: одним из будущих векторов построения победы является " введение новых технических решений и масштабирование успешного опыта". В качестве примера это применение беспилотных систем и современных средств радиоэлектронной борьбы.

"Лишь изменения и постоянное усовершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит добиться успеха на этом пути. Но, безусловно, надежный тыл является одной из главных составляющих общего успеха в войне", — добавил главнокомандующий ВСУ.

Он также поблагодарил бывших руководителей Вооруженных сил Украины и ветеранов, "за 10 лет российско-украинской войны приложивших все возможные усилия для восстановления и обретения способностей украинской армии".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Залужный и Сырский — ЧТО ИЗВЕСТНО об уволенном и новоназначенном Главнокомандующих ВСУ

Напомним, в вечернем обращении 8 февраля президент Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ генерала Александра Сырского. На официальном сайте главы государства появился указ.

Перед этим президент отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Указ об этом появился на сайте Зеленского.

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