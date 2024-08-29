В четверг, 29 августа, в день памяти погибших украинских защитников и защитниц, павших в борьбе за независимость Украины, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал заявление о переговорах с Россией.

Об этом говорится в его Telegram-канале.

"Сегодня 10-я годовщина кровопролитных боев за Иловайск. День, когда мы вспоминаем всех защитников и защитниц Украины павших в войне с россией. Иловайск – это не только трагическое событие в истории Украины, но и страница украинской несокрушимости, это чин и подвиг украинских военных .Помните, что несмотря на потери и обман врага, наши воины не сдались, а продолжили прорыв из ловушки и борьбу", — подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий подчеркнул, что опыт Иловайска напоминает о вероломности и коварстве российского агрессора. Доверять России нельзя, поскольку ее агрессивное поведение не меняется.

"Этот день будет всегда напоминать нам о коварстве и вероломности российского агрессора, о том, что любые переговоры с террористами и убийцами являются смертельно опасным делом, и что доверять им нельзя", — подчеркнул командующий.

В своей речи Сырский также выразил благодарность украинским матерям и родителям, чьи дети отдали свою жизнь за независимость Украины. Он отметил героизм павших воинов, отметив, что их подвиг не будет забыт и навсегда запечатлен в памяти украинского народа.

Напомним, начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр с позывным "Фортуна" считает, что в настоящее время отсутствуют действенные инструменты для влияния на руководство России, продолжающее действовать с позиции силы. Поэтому о переговорах говорить рано.

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