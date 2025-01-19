Сырский сделал заявление о темпах мобилизации

По словам Сырского, есть необходимость в увеличении количества личного состава в механизированных бригадах.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, издавший распоряжение о запрете перевода в пехоту высококвалифицированных специалистов Воздушных сил, сказал, что текущие темпы мобилизации не закрывают потребностей армии.

Об этом сказал Александр Сырский в интервью военному журналисту Андрею Цаплиенко в эфире телепрограммы "ТСН Неделя".

Сейчас продолжаются меры по уменьшению в ВСУ логистической составляющей, обеспечению и обслуживанию, но в "умных пределах", отметил главком.

"Есть мое распоряжение, которым запрещено переводить высококвалифицированный персонал, прошедший подготовку и специализирующийся именно на обслуживании самолетов. Однозначно, это специалисты, на которых потрачены средства, имеющие опыт, которых фактически никем заменить", – сказал Сырский.

В то же время он признал, что есть потребность в личном составе на фронте.

"Мы должны поднять адекватное количество личного состава в наших механизированных бригадах, и потребности и возможности мобилизации, к сожалению, не покрывают эту потребность", – сказал Сырский.

По его словам, штабы знают эти задачи.

"Провели расчеты. И, конечно, наша задача не допустить… чтобы кто-то из этой категории, которую я назвал (кого запрещено переводить в пехоту – ред.), попал на фронт", – заверил Сырский.

На днях Сеть всколыхнула новость о переводе специалистов Воздушных Сил и ПВО в пехоту . Впоследствии аналитики DeepState попросили столкнувшихся с этой проблемой бойцов, сообщить их об этом.

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