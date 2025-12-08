Сырский сделал заявление об усилении мобилизации: что сказал

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © ТСН

Реклама

Дополнено новыми материалами

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о необходимости усиления мобилизации и рекрутинга в ответ на наступление врага. Он сообщил, что срок базовой общевойсковой подготовки (БОВП) уже увеличен до 51 дня, а также запланировано совершенствование учебных центров.

Об этом Сырский написал в Сети.

Заявление Сырского об усилении мобилизации

Главком ВСУ акцентировал, что российские войска дальше наступают, поэтому нет другого выбора, как усиливать обороноспособность и укреплять армию, чтобы и дальше отражать полномасштабную агрессию.

Реклама

"Ключевая точка приложения наших усилий — не железо, а люди. Мобилизация, рекрутинг, новые контракты — и затем качественная подготовка. В подготовке персонала мы не можем стоять на месте, а должны развиваться и двигаться вперед. Подчеркнул это во время ежемесячного совещания по вопросам повышения качества подготовки», — говорится в заявлении Сырского.

Он напомнил, что срок БОВП уже увеличен до 51 дня. Также проводятся профессиональная подготовка и существует адаптационный период в подразделениях. Планируется усовершенствовать этот процесс, повысить уровень инструкторов и оборудования учебных центров, чтобы воины были действительно боеспособными.

Генерал во время совещания заслушал доклады о наращивании качества подготовки за отчетный период, развитии БОВП в боевых бригадах, усилении безопасности военных в учебных центрах, отборе инструкторов для центра подготовки штурмовых подразделений, первичной адаптации новичков в центрах.

Отдельно Сырский отметил важность воплощения комплексной программы по адаптации бойцов в начале прохождения БОВП. Он акцентировал, что именно в этот период происходит значительная часть самовольных оставлений частей (СОЧ). Представители подразделений поделились своим опытом работы на этом направлении.

Реклама

«По результатам аудита имеем отзывы из всех учебных центров по каждому из десятка предметов БОВП. Четко видим лидеров, на которых должны равняться другие. Продолжаем отодвигать подготовку и обучение подальше от фронта, закрепляем армейские корпуса за полигонами в центре и на западе Украины», — говорится в заметке главкома ВСУ.

Он также акцентировал на необходимости ускорения и неотложных организационных решениях в вопросе строительства и оснащения укрытий в учебных центрах.

«На некоторых объектах состояние обеспечения безопасности — неудовлетворительное! Пренебрегать безопасностью наших военнослужащих не имеем права. Отдал необходимые распоряжения для решения проблемных вопросов. Усиливаем работу, чтобы выстоять и победить», — резюмировал Сырский.

Призывы к усилению мобилизации

Накануне секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко заявил, что ежемесячная мобилизация в Украине (около 30 тыс. человек) покрывает лишь 50% потребностей армии в людях. Нардеп отметил, что мобилизация имеет проблемы не только с количеством, но и с качеством.

Реклама

По его словам, 30 тыс. мобилизованных сейчас «это, пожалуй, даже не 20 тысяч в 2023-м» из-за разного качества. Костенко критикует методы привлечения людей («бусификацию»), которые «не гарантируют высокого морального качества».

Нардеп призвал установить четкие правила мобилизации и принять непопулярные решения для увеличения как количества, так и качества призыва, намекая, что политическое руководство избегает ответственности.

Эффективность рекрутинга 18-24-летних

Костенко также заявил, что рекрутинг в ВСУ людей в возрасте 18-24 лет покрывает лишь половину необходимой потребности в новобранцах. Он сообщил, что за все время через рекрутинг удалось привлечь чуть более 1000 военнослужащих. Это незначительное количество, несмотря на то, что месячная потребность в людях составляет около 30 тыс. человек.

«Тридцать — это половина от того, что нужно. Мы набрали тысячу за все время. Это та мотивация, которая может смотивировать человека? Это когда мы говорим, нужно ли принуждение или не нужно», — добавил нардеп.

Реклама

Костенко отметил, что нынешняя система мотивации и рекрутинга неэффективна и не соответствует реальным потребностям армии. Он подчеркнул, что для эффективного набора нужен комплексный и стратегический подход, поскольку это вопрос безопасности и жизни людей.

Запрет выезда за границу для забронированных

Кроме того, Костенко также информировал, что Верховная Рада готовится рассмотреть законопроект №14210, который предусматривает временный запрет на выезд за границу для части забронированных мужчин. Запрет будет касаться тех, кто нарушил закон о воинском учете и получил льготное бронирование на 45 дней для устранения нарушения.

Костенко считает это «справедливой историей» и предохранителем, чтобы эти лица не воспользовались броней для выезда и дальнейшего оставления за границей. Сейчас дата рассмотрения законопроекта неизвестна, но это может произойти уже на следующем пленарном заседании парламента.