Сырский проинформировал генерала Брауна о нуждах украинской армии

Темами разговора главкома ВСУ с американским коллегой были также развитие фортификаций и анализ некоторых стратегических вопросов на перспективу 2024 года.

В четверг, 28 марта, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Главком ВСУ сообщил американскому коллеге о нуждах украинской армии в ближайшие месяцы.

Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Александра Сырского.

Во время разговора украинский и американский генералы обсудили вопросы необходимой помощи США для Украины, в частности, по усилению защиты от российских ракетных и бомбовых ударов.

Кроме того, темами разговора были развитие фортификаций и анализ некоторых стратегических вопросов на перспективу 2024 года.

"Наши партнеры понимают все вызовы и проблемы. Мы благодарны им за поддержку. Без такой поддержки нам было бы гораздо труднее сражаться с мощным врагом”, – отметил Александр Сырский.

Напомним, в этот же день президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Он рассказал о ситуации на поле боя, в частности – о стремительном стремительном усилении российского воздушного террора.

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