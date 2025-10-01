ВСУ / © Associated Press

Силы обороны Украины рассекли так называемое «Добропольское выступление» противника, продолжая наносить российским оккупантам максимальные потери.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

За последние сутки украинские защитники добились следующих результатов:

Восстановление контроля: ВСУ возобновили контроль над 2,2 кв. км украинской территории.

Ударно-розыскные действия: Проведены мероприятия по уничтожению врага на территории 3 кв. км Покровского района Донецкой области.

Наши штурмовые подразделения на отдельных направлениях продвинулись вперед на расстояние от 100 м до 1400 м.

Колоссальные потери врага

Российские оккупанты терпят значительные потери в этом направлении. Общие потери противника за минувшие сутки составили 80 человек, из них 52 кафира ликвидированы.

Всего за время контрнаступательной операции в Добропольском направлении враг потерял около 3320 человек, из них 1864 — безвозвратные (погибшие).

Кроме того, Силы обороны успешно зачистили от диверсантов 198,9 кв. км территории, а общая освобожденная площадь в Покровском районе составила 177,8 кв. км. Захватчики потеряли 971 единицу вооружений и военной техники. В частности, артсистем — 202, БпЛА — 197, танков — 14, боевых бронированных машин — 38, автотехники — 453.

Напомним, в результате контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины в районе Доброполья группировка ВС РФ, прорвавшаяся в августе, оказалась под угрозой окружения. Следующим этапом должно стать полное уничтожение противника, однако возникает вопрос, владеет ли украинская армия достаточными силами для этого.

Также только один из десяти российских солдат достигает украинских позиций на Новопавловском направлении, а возле Доброполья в Донецкой области оккупационная армия теряет ежедневно захватчиков. К слову, предыдущий средний показатель был от двух до пяти человек.