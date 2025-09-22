Сырский сообщил о значительных успехах ВСУ - где именно

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский / © Александр Сырский

Украинские войска продолжают продвижение на Добропольском направлении, восстанавливая контроль над территориями и нейтрализуя вражеские подразделения и технику.

Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в Telegram.

«В ходе ведения боевых действий уничтожено 43 оккупанта, общие потери противника составляют 65 человек. Также уничтожено 11 единиц военной техники: артиллерийских систем — 4, БпЛА — 6, мотоциклов — 1», — отметил генерал-полковник.

За прошедшие сутки украинские подразделения восстановили контроль над 1,3 км² и провели поиск и ликвидацию противника на территории 2,1 км² Покровского района Донецкой области. Штурмовые подразделения продвинулись на отдельных направлениях от 200 м до 2,5 км.

«Общие потери российских оккупантов на Добропольском направлении составляют 2 696 человек, из них безвозвратные — 1 492. Продолжается пополнение „обменного фонда“ для возвращения украинских защитников и защитниц из российской неволи», — добавил Сырский.

С начала операции, по состоянию на 00:00 22 сентября 2025 года, украинские войска освободили 164,5 км², а 180,8 км² — зачищено от диверсионно-разведывательных групп противника. Восстановлен контроль над семью населенными пунктами, зачищено от ДРГ — девять.

Враг также потерял 856 единиц вооружения и военной техники, среди которых:

танков — 12

боевых бронированных машин — 38

артиллерийских систем — 175

РСЗО — 5

автотехники — 441

мотоциклов и квадроциклов — 58

специальной техники — 1

беспилотников — 173

Напомним, ранее мы писали о том, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Добропольском направлениив Донецкой области. По результатам операции, украинские войска продвинулись вглубь обороны противника на 3-7 километров.