- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 102
- Время на прочтение
- 1 мин
Сырский сообщил о значительных успехах ВСУ - где именно
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины рассказал, какая ситуация на фронте.
Украинские войска продолжают продвижение на Добропольском направлении, восстанавливая контроль над территориями и нейтрализуя вражеские подразделения и технику.
Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в Telegram.
«В ходе ведения боевых действий уничтожено 43 оккупанта, общие потери противника составляют 65 человек. Также уничтожено 11 единиц военной техники: артиллерийских систем — 4, БпЛА — 6, мотоциклов — 1», — отметил генерал-полковник.
За прошедшие сутки украинские подразделения восстановили контроль над 1,3 км² и провели поиск и ликвидацию противника на территории 2,1 км² Покровского района Донецкой области. Штурмовые подразделения продвинулись на отдельных направлениях от 200 м до 2,5 км.
«Общие потери российских оккупантов на Добропольском направлении составляют 2 696 человек, из них безвозвратные — 1 492. Продолжается пополнение „обменного фонда“ для возвращения украинских защитников и защитниц из российской неволи», — добавил Сырский.
С начала операции, по состоянию на 00:00 22 сентября 2025 года, украинские войска освободили 164,5 км², а 180,8 км² — зачищено от диверсионно-разведывательных групп противника. Восстановлен контроль над семью населенными пунктами, зачищено от ДРГ — девять.
Враг также потерял 856 единиц вооружения и военной техники, среди которых:
танков — 12
боевых бронированных машин — 38
артиллерийских систем — 175
РСЗО — 5
автотехники — 441
мотоциклов и квадроциклов — 58
специальной техники — 1
беспилотников — 173
Напомним, ранее мы писали о том, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Добропольском направлениив Донецкой области. По результатам операции, украинские войска продвинулись вглубь обороны противника на 3-7 километров.