Сырский сообщил, сколько будет продолжаться подготовка военных к участию в боевых действиях

Главком отмечает качественную подготовку военных.
В настоящее время военное командование Украины работает над созданием условий, чтобы подготовка к участию в боевых действиях длилась два месяца.
Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.
"Ведь качественная подготовка — это, прежде всего, сохраненная жизнь и здоровье наших воинов", — отмечает главком.
По его словам, согласно принятию решений уже есть первые выпуски военнослужащих, которые проходили базовую общую военную подготовку (БЗИН) 1,5 месяца – вместо прежнего 30-дневного обучения. Последующий курс новичка в воинской части предусмотрен 5-14 суток.
"Однако, в нынешних условиях интенсивных боевых действий это требование не всегда соблюдается. Указал на необходимость обеспечения полного, 14-дневного, периода адаптации новобранцев в бригадах. Командиры должны максимально подготовить солдата к вызовам современной войны, чтобы сохранить его в бою", — заявил Сырский.
Главнокомандующий Вооруженными силами также добавил, что определил задачи для улучшения качества подготовки и ее наращивания. В частности, обновление стандартов БЗИН, проведение БЗИН на фондах боевых бригад и т.д.
Как сообщалось, подготовка в ВСУ стала более длительной. К пилотному проекту подготовки привлечены около 500 новобранцев.
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