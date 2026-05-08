Сырский утвердил новые правила ротации в ВСУ: как изменится служба на фронте

Александр Сырский / © Александр Сырский

В Украине официально были установлены новые сроки службы непосредственно на линии фронта. Главнокомандующий подписал инструкцию, которая определяет четкие правила и графики замены личного состава на боевых позициях.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

Ротация военных на фронте — что изменится

Согласно документу, замена подразделений на передовых позициях теперь должна производиться в четко определенные сроки.

«Также уже разработана и подписана инструкция по обязательной замене военнослужащих на передовых позициях — не позднее чем через два месяца пребывания, с дополнительным месяцем на ротацию», — отметил Сырский.

Добавил, что новая инструкция направлена на обеспечение плановой замены личного состава, выполняющего задачи непосредственно на линии столкновения.

Напомним, Вооруженные силы Украины работают над постепенным переходом от мобилизационной к контрактной модели комплектования войска.

Также в Силах обороны Украины уже в этом году должен начаться процесс поэтапного увольнения со службы.

Еще 1 мая президент Украины Владимир Зеленский анонсировал старт реформы в украинской армии. Изменения в первую очередь будут касаться увеличения денежного довольствия и четких сроков службы.

Кроме того, в Украине утвердили план новой реформы армии, чтобы лучше подготовить ВСУ к пятому году войны. В мае утвердят все документы и источники финансирования, а с июня военные должны почувствовать реальные изменения.

