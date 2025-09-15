Александр Сырский / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский принял решение об освобождении от должностей командующих двух корпусов — Владимира Силенко (17-й корпус) и Максима Китугина (20-й корпус).

Об этом сообщает Украинская правда.

По информации источников в Силах обороны, это произошло примерно одну-две недели назад. Причиной такого шага, как объясняют собеседники, потери позиций в зонах ответственности этих подразделений.

Реклама

17-й корпус под управлением Силенко действует в Запорожской области, где украинские защитники недавно потеряли контроль над селом Каменское и частью села Плавные. 20-й корпус Китугина находится на стыке Донецкой и Днепропетровской областей, где российским войскам удалось совершить прорыв.

Это первые кадровые изменения такого уровня с момента перехода сил обороны на новую корпусную систему управления.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в 30-м заседании Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн». Речь шла о безопасности и обороне как Украины, так и Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсудили ключевые вопросы обороны. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил, что российское наступление на Сумы полностью сорвано.