Сырский о 1000 днях полномасштабной войны: "Однажды будет рассвет нашей Победы"

Продолжается борьба за будущее Украины и каждого из нас.

Сегодня, 19 ноября, продолжается 1000-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Столько украинское государство и героические бойцы противостоят врагу и борются за наше существование.

Об этом написал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"1000 дней полномасштабной войны. 1000 дней сверхсложного ожесточенного сражения за наше существование. 1000 дней Вооруженные Силы Украины противостоят врагу на фронте, который тянется на расстояние более 1000 километров.", — акцентировал главнокомандующий ВСУ.

В промерзших окопах Донетчины и в горящих степях Херсонщины под снарядами, градами, КАБами, подчеркнул он, мы боремся за право на жизнь. Нас и наши дети. Тысяча дней побед и утрат, тысяча дней ликвидирования неприятеля.

"Сотни тысяч окупантов больше не осквернят нашу землю, десятки тысяч единиц вражеской техники никогда не будут разрушать наши дома", — отметил Сырский.

Но каждая темная ночь, добавляет военный, даже если их тысяча, всегда кончается рассветом.

"И однажды это будет рассвет нашей Победы. Благодарность всем, кто воюет, благодарность всем, кто помогает. Вечная память каждому, кто погиб на этой войне. Слава героям! Слава Украине, которая борется! Слава украинскому народу!", – подытожил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Напомним, по состоянию на утро 19 ноября 2024 г. ВСУ уничтожили 724 050 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1610 военных.

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