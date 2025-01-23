Сырский заявил о необходимости цензуры в военное время

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что в ходе современной войны должны существовать ограничения на распространение определенной информации. В качестве примера он привел информационную тишину, которая позволила ВСУ успешно провести Курскую операцию.

Об этом он говорил в интервью проекту БАЗА на радио Байрактар.

По его словам, цензура в военное время нужна не для того, чтобы ввести какую-то диктатуру, просто определенные ограничения предусмотрены правовым режимом военного положения.

"Вы знаете, что там [в Законе Украины "О правовом режиме военного положения"] есть много ограничений. Это не какая-то новость или попытка кого-то ограничить в правах, это необходимость", — подчеркнул Сырский.

Главком ВСУ отметил, что при современном развитии информационных технологий крайне опасно распространение сообщений, скажем, о перемещении украинских бригад, а информационная тишина позволила успешно реализовать Курскую операцию.

"Враг не понял замысел [Курской операции] и не принял [ее] во внимание. Он думал, что мы не способны уже на какие-либо активные действия. Это наверняка исключение из общего правила", — сказал он.

При этом Александр Сырский отметил, что существует чувствительная информация, которую нельзя распространять, однако обществу нужно рассказывать о реальном положении.

"Чтобы люди понимали, что война – вот она здесь, люди рядом с нами получают ранения и, к сожалению, погибают. Чтобы не было такой резкой разницы между фронтом и тылом", — объяснил он.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Курская операция не будет последним наступлением для ВСУ.

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