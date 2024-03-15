Сырский заявил о ротации на фронте: аналитики ISW оценили решение

Речь идет о частях и подразделениях, длительно находящихся на передовой.

Аналитики Институт изучения войны оценили заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, однако, что в украинской армии началась ротация частей и подразделений, которые находятся на передовой уже длительное время.

Об этом говорится в свежем отчете ISW.

Сырский подчеркнул, что дислоцированные подразделения будут заменены на фронте более свежими. Именно это, отметил главком, поможет стабилизировать оперативную обстановку. Впрочем, для сохранения оперативной безопасности он не уточнил, где на линии фронта украинские войска проводят ротацию.

В свою очередь, американские специалисты считают, что ВСУ не смогут проводить значительные ротации в районах, где украинское командование "оценивает ситуацию как сложную или под угрозой прорыва России".

"Сообщение о начале украинских ротаций свидетельствует о том, что украинское командование считает, что ситуация на неопределенных участках линии фронта, где будут проходить ротации, достаточно стабилизировалась для проведения ротации украинских войск", — подчеркнули в ISW.

Напомним, американские специалисты сообщили, что РФ привлекает резервы для наступления на востоке Украины. В частности, российское военное командование выделяет тактические и оперативные резервы для наступления на Лиманском направлении, в районе Бахмута, а также на западе и юго-западе Донецкой области.

Читайте также: