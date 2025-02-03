Сырский жестко отреагировал на серию нападений на ТЦК и убийство военного

Нет никаких оправданий убийству военнослужащих и нападению на ТЦК, считает Сырский.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на нападения на военных и ТЦК и призвал наказать виновных.

Об этом он написал в Телеграмм.

"За короткий промежуток времени в разных областях, к сожалению, произошло три позорных акта насилия, в которых пострадали военнослужащие. Насилие в отношении военнослужащих – недопустимо. Рассчитываем на полное и всестороннее расследование этих преступлений. Виновные должны понести заслуженное наказание. Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы защитить наше государство и украинский народ. В условиях полномасштабной войны это невозможно без мер мобилизации", — говорится в его сообщении.

Сырский подчеркнул, что ВС Украины делают все, чтобы во время мобилизационных мер не допускать случаи нарушения прав человека. Сухопутные войска пытаются справляться с существующими проблемами в работе ТЦК, исправлять ошибки, работают над улучшением качества работы ТЦК.

Напомним, 1 февраля в Полтавской области правоохранители задержали мужчину, который убил военного ТЦК из охотничьего оружия в городе Пирятин. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Также в тот день в Ровенском ТЦК раздался взрыв. Известно об одном погибшем человеке, шестеро получили ранения.

Еще один взрыв прогремел на территории РТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области.

Читайте также: