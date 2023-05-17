Сюрприз во время загара: могут ли вручить повестку на пляже

Пляжи являются общественными местами, поэтому представители ТЦК могут вручать повестки и там.

Военнообязанные мужчины, решившие позагорать и покупаться, могут получить повестки прямо на пляжах.

Об этом рассказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк, передает "Суспільне".

Она подчеркнула, что вручение повесток может происходить в любых местах.

"То есть общественные места все открыты для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан. Абсолютно не исключено, что и там (на пляжах. – Ред.) также", — пояснила руководитель пресс-центра сил обороны Юга.

Гуменюк добавила, что повестка не способ наказания. Уведомления о воинской обязанности под чач мобилизации проводятся в тех местах, где есть военнообязанные граждане.

Ранее адвокат Ростислав Кравец назвал два способа надлежащего вручения повесток. По его словам, все остальные – незаконны.

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