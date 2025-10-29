В СОЧ и дезертирство ушло столько сотен тысяч, как население областного центра: шок-цифры от Офиса генпрокурора

СОЧ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Украине в течение года наблюдается постоянное большое количество случаев дезертирства и самовольного оставления части, совокупно около 17–18 тысяч в месяц.

Об этом со ссылкой на данные Офиса генерального прокурора пишет издание «Слово и дело».

По данным Офиса генерального прокурора, в первый год полномасштабной войны количество уголовных производств за самовольное оставление части (СОЧ, ст. 407 УКУ) было относительно низким. Так, в январе 2022 года было открыто 197 дел, в феврале — 142, в марте — 167, в апреле — 205, в мае — 320, в июне — 299, в июле — 483, в августе — 546, в сентябре — 656. Пик первого года зафиксировали в ноябре — 1619 дел, декабрь завершился 877 производствами.

Что касается дезертирства (ст. 408 УКУ), статистика выглядела так: январь — 10 дел, февраль — 19, март — 501, апрель — 321, июнь — 256, август — 337, сентябрь — 357, ноябрь — 275, декабрь — 327.

В первые месяцы 2023 года количество дел по СОЧ демонстрировало рост: с 795 в январе до 990 в марте. С апреля по август количество производств увеличилось с 1056 до 1606, сентябрь показал небольшое снижение — 1363. После этого тенденция снова пошла вверх: 1641 в октябре и 2000 — в декабре.

Дела за дезертирство также росли: с 239 в феврале до 421 в июне, август — 630, сентябрь — 746, ноябрь — 928, а рекорд зафиксировали в декабре — 1491 случай.

В течение 2024 года количество уголовных производств по СЗЧ продолжало увеличиваться: январь — 2159, апрель — 3315, июль — 4959, сентябрь — 5181, октябрь — 7621, ноябрь — 8779. Декабрь отметился стремительным ростом — 15511 дел.

В то же время количество производств за дезертирство колебалось ежемесячно от примерно 1200 (январь и ноябрь) до 2001 в июле и 2627 — в сентябре. В декабре 2024 года было открыто 2082 дела.

В январе-феврале 2025 года количество уголовных производств по факту СОЧ превысило 15 тысяч ежемесячно. В марте зафиксировали уменьшение до 14361, а с апреля тенденция снова пошла вверх — 15998. Рекордный показатель за весь период полномасштабного вторжения зафиксировали в мае — 18134 дела. В июне количество производств сократилось до 14936, но уже в июле снова выросло — 15589, август — 15470, а сентябрь установил второй рекорд — 17176.

Что касается дезертирства, динамика более стабильна, однако количество случаев остается высоким: январь — 2782, март — 1988, апрель — 2333, май — 1822, июнь — 2146, июль — 1955, август — 2025, сентябрь — 1868.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Украине было открыто более 231,5 тысячи дел по СОЧ и более 53,2 тысячи дел за дезертирство.

Напомним, ранее мы писали о том, что боевые подразделения Нацгвардии Украины предлагают парламенту внести изменения в закон, чтобы иметь возможность быстро возвращать к службе военных, которые самовольно оставили часть, без длительных судебных разбирательств.