"СЗЧ, как вся армия до вторжения": Безуглая заявила о около 250 тысячах беглых военных

Безуглая заявила, что количество «СЗЧивцев» равно довоенной численности ВСУ

В Украине около 250 тысяч украинских военных ушли в СЗЧ.

Об этом сообщила нардепка Марианна Безугла в эфире подкаста «Кулуары Забелиной».

«Сейчас у нас СЗЧ столько, сколько была армия до полномасштабного вторжения… Поражающая цифра. Если ситуация будет таким образом развиваться, то мы будем иметь довольно скоро количество СЗЧ в размере половины нашей армии», — заявила Безуглая. Заметим, что к февралю 2022 г. численность Вооруженных сил Украины составляла 246 тысяч человек.

Нардепка считает, что «СЗЧ — это следствие». Причина этого явления — положение дел в армии. В частности, «странные приказы командования», а также практика, «когда ты ничто, иди в посадку».

«Армия — это организм: нет плохого солдата, есть плохая подготовка. Необученность у нас огромная проблема, и нереформированные учебные центры до сих пор отстают от потребностей», — сказала Безугла.

Ранее военнослужащий, бывший народный депутат Игорь Луценко заявил, что только в сентябре 2025 года в Украине зафиксировано более 20 тысяч случаев самовольного ухода из части (СЗЧ).