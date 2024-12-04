СЗЧ осуществили сразу 29 военнослужащих: суд на Ровенщине рассматривал громкое дело

Командир роты, обвиняемый в небрежности, в свою очередь уверял, что не мог проконтролировать почти 600 военнослужащих, отданных под его командование.

В Ровенской области суд рассмотрел дело о небрежном отношении к военной службе в условиях особого периода.

Об этом передает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Отмечается, что в период с 9 октября по 26 октября самовольное оставление части (СЗЧ) из вверенной капитану Николаю С. резервной роты осуществили сразу 29 военнослужащих.

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По мнению командования, капитан Николай С. "не выполнял должным образом свои служебные обязанности, не обеспечил надлежащего соблюдения воинской дисциплины в расположении подразделения на территории воинской части, не осуществлял меры по надлежащему учету личного состава, не обеспечил проведение индивидуальной воспитательной работы и планирования боевой подготовки".

На офицера составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 172-15 (небрежное отношение к военной службе в условиях особого периода) Кодекса об административных правонарушениях.

Сам капитан вину не признал и пошел в суд. Николай С. объяснил, что в указанный период в его роту прибыло около 600 человек. Военный уверяет, что физически не имел возможности контролировать такое количество личного состава.

"Командованием воинской части не были назначены ответственные по взводу. Он самостоятельно был не в состоянии контролировать весь личный состав, умысла нарушать военную дисциплину не имел", — говорится в сообщении суда.

Также офицер уточнил, что список лиц, совершивших СЗЧ, представлен из трех рот, а не одного.

Также суд обратил внимание, что с 19 октября по 2 ноября Николай С. находился в отпуске. В указанное время временное командование резервной ротой осуществлял его заместитель – младший лейтенант.

Следовательно, суд закрыл производство по делу в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.

Ранее в ГБР рассказали, что будет с СЗЧшниками, которые не вернутся на службу до 1 января.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон о возможности возобновления службы без уголовного наказания после первого СЗЧ.

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