СЗЧ перед самой зарплатой: получит ли военный заработанные за прошедший месяц деньги

Выплата денежного довольствия военным в случае СЗЧ: разъяснение Минобороны / © скриншот с видео

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Если военнослужащий полностью отслужил месяц, но к дате выплаты ушел в СЗЧ, заработанные средства государство не конфискует, однако на банковскую карту их временно не будут перечислять.

В Министерстве обороны Украины предоставили официальное разъяснение о порядке выплат в таких ситуациях.

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Речь идет о ситуации, когда защитник полностью и добросовестно прослужил в течение всего предыдущего месяца, однако дата фактического начисления и выплаты этих средств (до 20 числа) пришлась на период, когда он осуществил СЗЧ.

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В Минобороны напомнили, что выплата денежного довольствия приостанавливается непосредственно со дня самовольного покидания места службы.

На практике это означает, что командир части издает приказ об установлении факта СЗЧ, передаваемого в финансово-экономическую службу. Она, в свою очередь, прекращает любые исходные переводы на банковский счет (карту) такого военнослужащего.

Заработанные за предыдущий месяц денежные средства переходят в статус кредиторской задолженности воинской части перед военнослужащим. Они сохраняются на балансе до момента изменения правового статуса личности.

Следовательно, заработанное денежное довольствие за предыдущий период государством не конфискуется, однако оно не будет перечислено на карточный счет военнослужащего до тех пор, пока он находится в статусе СЗЧ.

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Когда можно получить денежное довольствие за предыдущий месяц

Фактическая выплата (возобновление выплаты) этих средств произойдет исключительно со дня зачисления в списки личного состава воинской части.

Должное, но не выплаченное ранее денежное довольствие выплачивается военнослужащему в ближайший доступный расчетный период — как правило, при последующей выплате до 20 числа месяца.

Напомним, военных в СЗЧ предупредили о последнем шансе вернуться на службу.

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