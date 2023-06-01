Сжег заживо: на Львовщине мужчина жестоко избавился от жены, прикованной к кровати

Во Львовской области полицейские сообщили злоумышленнику о подозрении в жестоком убийстве собственной жены.

Во Львовской области мужчина инсценировал пожар, чтобы избавиться от своей жены, которая не могла двигаться. Он облил бензином женщину и комнату, в которой стояла ее кровать, а затем поджег.

Об этом сообщает Полиция Львовской области.

Инцидент произошел 20 мая утром. Помещение загорелось, однако огонь заметили соседи, которые вынесли пострадавшую из горящего дома на улицу и вызвали спасателей.

Женщину с тяжелыми ожогами госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, от полученных травм она скончалась в реанимации. Во время пожара подозреваемый также получил ожоги и находится в больнице.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления по п.4 ч. 2 ст. 115 (Преднамеренное убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Украины. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Напомним, в Одессе в четверг, 1 июня, во время смертельной стрельбы погибла женщина, 30-летний мужчина скончался в карете скорой помощи. Полиция установила, что причиной убийства был конфликт между родственниками.

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