Сжигали авто ВСУ и готовили поджоги квартир: СБУ поймала три группы злоумышленников (фото)

Вражеские агенты были задержаны по горячим следам в Киеве, Днепре и Кривом Роге.

Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали еще три группы агентов российских спецслужб, которые осуществляли поджоги военных автомобилей в Днепропетровской и Закарпатской областях.

Об этом сообщили в СБУ.

После задержания российских агентов в СБУ сообщили, что под прицелом врага находились служебные авто и частные дома украинских военнослужащих.

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Для совершения поджогов россияне дистанционно завербовали украинских молодых людей, искавших легкие деньги в телеграм-каналах.

По указанию российских спецслужб злоумышленники сначала разведывали локации потенциальных целей, а затем совершали поджоги и снимали их на камеры телефонов.

Так, в Киеве были задержаны два местных жителя, которые организовали серию поджогов авто работников ТЦК в Закарпатской области.

Среди организаторов преступления – киевлянин, ранее отбывавший наказание за наркоторговлю. Именно он получил заказ от россиян на уничтожение военных автомобилей на западе Украины. Вместе с сообщником фигурант дела привлек нескольких жителей Ужгорода и Мукачево, которые непосредственно поджигали машины украинских защитников.

Как отметили в СБУ, следующей целью врага были частные дома военнослужащих ВСУ и их семей. Так, злоумышленники планировали облить легковоспламеняющейся смесью и поджечь входную дверь в квартиру украинского военного из Закарпатья. Они были задержаны по горячим следам.

В то же время в Днепре были задержаны три жителя прифронтового региона, которые сожгли пять авто ВСУ на территории областного центра.

В Кривом Роге задержаны два приспешника врага, пытавшихся сжечь микроавтобус военных, который бойцы перегнали в город с фронта после выполнения боевых задач.

Отмечается, что правоохранители задержали всех злоумышленников по горячим следам и сообщили им о подозрениях по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований;

преднамеренное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, подрыва или другим общеопасным способом.

Задержанные находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

СБУ и полиция задержали поджигателей авто ВСУ/Фото: СБУ

СБУ и полиция задержали поджигателей авто ВСУ/Фото: СБУ

СБУ и полиция задержали поджигателей авто ВСУ/Фото: СБУ

Напомним, ранее в Хмельницкой области был задержан главарь банды, работавший на российскую разведку. Участники банды подожгли два автомобиля военкомата.

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