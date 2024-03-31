Сжигание травы и сухих листьев: украинцам грозят штрафы до 100 тыс. грн

Штрафы могут увеличиться, если пожар переходит на большие территории.

В Украине сжигание сухих листьев и трав в условиях военного состояния могут быть дополнительно расценены как диверсия. В некоторых случаях штрафы за поджог листьев могут превысить 100 тысяч гривен.

Об этом рассказали в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

" За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. В условиях военного положения поджоги также могут трактоваться как диверсии ", – говорится в сообщении.

Сжигание травы, листьев, мусора и другой растительности карается штрафом в размере от 3060 до 6120 грн. Штраф для должностных лиц составляет 15–21 тыс. грн.

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Несмотря на это, штрафы могут увеличиться, если пожар переходит на большие территории (поле, луг, пастбища) и территории природно-заповедного фонда.

Штрафы в размере 90-150 тыс. грн. могут выписать за уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых посадок вокруг населенных пунктов, вдоль железной дороги. Если при пожаре погибли люди, можно получить до 2-5 лет лишения свободы.

Отметим, спаивать листья, траву и другую растительность запрещено, ведь при активном горении растительных остатков вместе с дымом в воздух выделяется ядовитая смесь. В ее состав входят пыль, оксиды азота, угарный газ, тяжелые металлы, бензпирен и т.д.

Раньше мы писали, что в Полтавской области женщина, скорее всего, сгорела, когда сжигала сухую траву.

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