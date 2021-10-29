Сжигать листья запрещено: топ советов, что делать с опавшей листвой осенью

С приходом осени перед украинцами возникает вопрос: что можно сделать с листьями деревьев? Большинство хозяев все еще сжигает собранный на своем участке материал. Но делать это не стоит!

Почему нельзя сжигать листья, как это обычно и делают осенью? Прежде всего, потому что законодательство Украины запрещает это, ведь его сгорание угрожает здоровью населения, а также загрязняет воздух, водоемы и почву.

За нарушение закона о сжигании листьев и остатков сухой растительности (по статьям 77-1 КУоАП и 82 КУоАП) можно получить значительный штраф до 6120 грн.

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Из тлеющих листьев выделяется дым с ядовитой смесью оксида азота, пыли, тяжелых металлов, угарного газа, диоксанов и диоксинов, которые угнетают иммунную систему и становятся причиной развития рака.

Но и просто оставить органику в саду тоже нельзя. Ведь она препятствует проникновению воздуха и солнечного света в газон. ТСН.ua советует, как можно использовать опавшие листья.

1. Создать листовой перегной. Поместите органику в специальные мешки для перегноя (хотя можно использовать и обычные, просто сделать проколы), утрамбуйте и оставьте во влажном месте на 1-1,5 года. Используется для улучшения почвы или в качестве подкислителя для некоторых видов растений.

2. Компостирование опавших листьев. Прежде, чем добавить в компостную кучу или специальную яму, его необходимо измельчить. Чтобы получить максимальную пользу, перекладывайте листья с перегноем (или обычным грунтом) слоями. Сначала — толстый слой из измельченных опавших листьев (не менее 30 см), затем перегной и так далее. Через год вы получите высококачественный и натуральный компост.

3. Как материал для теплых грядок. Можно ли закапывать листья? Не только можно, но и нужно! Ведь так вы сможете получить весенний урожай гораздо раньше. Для этого заранее подготовьте траншеи и положите в них опавшие листья до самых краев. Сверху лучше добавить разные зеленые остатки и измельченную траву. Не забудьте полить водой (в дождливую погоду хватит природной влаги). Выкопанную почву для будущих теплых грядок оставьте рядом. С приходом весны землю насыпьте на оседлые листья и укройте нетканым материалом. Через нескольких дней можно высаживать рассаду.

4. Опавшие листья — это защита от сорняков и мороза. Просто разбросайте небольшое количество под цветами на клумбах и кустарниками. Оно станет естественным препятствием на пути сорняков. Не забудьте перекопать или собрать граблям прелые листья с приходом весны.

5. Утепление роз и других многолетних растений на зиму. Теплолюбивые кустарники, как розы и гортензии, очень боятся сильных морозов. Поэтому опавшие листья можно использовать для их укрытия на зимний период. Чтобы в растениях не завелись вредители, используйте только здоровую и сухую органику.

6. Как удобрение для газона. Пройдитесь по своему участку газонокосилкой (если у вас модель с коробом для сбора травы, лучше перед процедурой его снять) в сухую погоду. Мелко измельченные листья останутся между травой и со временем проникнут в почву. Это улучшит ее структуру, станет естественным удобрением.

7. Утилизация листьев для рассады и комнатных растений. Для этого вам также понадобятся сорняки без корней, сухая трава и цветы. Все перемешайте и положите в пакет. Не забывайте встряхивать его время от времени. Когда процесс компостирования завершится, смесь можно будет использовать для выращивания комнатных растений.

Как бонус: Опавшие листья могут пригодиться для оформления детских осенних композиций в садик или школу. Используйте природные материалы для развития моторики и воображения ребенка, создавая аппликации или другие изделия вместе со своими детьми. Такие занятия подходят для всех возрастов. А еще из ярких листьев оригинальной формы получаются интересные декоративные композиции, букеты и венки, которые прекрасно впишутся в осенний интерьер дома или квартиры.

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