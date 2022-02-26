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"Сжигайте всем, чем можете": Зеленский призвал украинцев уничтожать вражескую технику

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"Сжигайте всем, чем можете": Зеленский призвал украинцев уничтожать вражескую технику

Президент попросил киевлян, чтобы эту ночь они продержались.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с просьбой помогать армии уничтожать оккупантов.

"Каждый, кто уже присоединился к защите страны, или может помочь обороне — останавливайте врага везде, где можете. Закрывайте специальные знаки, которые диверсанты оставляют на дорогах, которые оставляют на зданиях. Сжигайте вражескую технику всем, чем вы можете! Если для захватчиков! даже детские садики — допустимая цель, вы не должны оставить им никакого шанса. Все мысли, все молитвы украинцев — с нашими военными. Верим в них! Заботимся о них! Защищаем наше государство! Ночь будет тяжелой. Очень тяжелой..." — сказал президент.

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