Табу на фото детей с 1 сентября в соцсетях: тревожное предупреждение родителям от омбудсмена

Школьники / © УНИАН

Изображения детей - это их персональные данные, а открытый доступ может угрожать безопасности.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

«Лучший способ защитить ребенка — воздержаться от публикации его фото в открытом доступе. Ребенок имеет право на приватность, и именно взрослые несут ответственность за ее соблюдение», — сказал он.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец напомнил, что согласно статье 32 Конституции Украины право на приватность имеет каждый ребенок, а публикация фото без согласия родителей может угрожать безопасности.

«1 сентября — начало учебного года для школьников, родителей и учителей. В это время в соцсетях появляется множество фото детей. При этом стоит помнить, что изображения ребенка являются его персональными данными, и их публикация в открытом доступе может представлять угрозу для безопасности и приватности», — пояснил омбудсмен.

