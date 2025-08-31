ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
133
Время на прочтение
1 мин

Табу на фото детей с 1 сентября в соцсетях: тревожное предупреждение родителям от омбудсмена

В начале учебного года соцсети пестрят фото детей — Лубинец советует воздержаться.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Школьники

Школьники / © УНИАН

Изображения детей - это их персональные данные, а открытый доступ может угрожать безопасности.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

«Лучший способ защитить ребенка — воздержаться от публикации его фото в открытом доступе. Ребенок имеет право на приватность, и именно взрослые несут ответственность за ее соблюдение», — сказал он.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец напомнил, что согласно статье 32 Конституции Украины право на приватность имеет каждый ребенок, а публикация фото без согласия родителей может угрожать безопасности.

«1 сентября — начало учебного года для школьников, родителей и учителей. В это время в соцсетях появляется множество фото детей. При этом стоит помнить, что изображения ребенка являются его персональными данными, и их публикация в открытом доступе может представлять угрозу для безопасности и приватности», — пояснил омбудсмен.

Напомним, ранее мы писали о том, что Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект№13532, который вводит новую систему поддержки семей в период беременности и ухода за ребенком. Единовременная выплата в случае рождения ребенка будет составлять 50000 гривен.

Дата публикации
Количество просмотров
133
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie