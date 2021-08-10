Табуреткой по голове: в Винницкой области мужчина, отсидевший за избиение товарища, на этот раз убил его

Табуреткой по голове: в Винницкой области мужчина, отсидевший за избиение товарища, на этот раз убил его

Злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за избиение этого же мужчины.

Житель села Новоселица Жмеринского района обнаружил в доме тело 58-летнего соседа. В течение нескольких часов полицейские установили всех, с кем общался накануне потерпевший и проверили их.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

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Правоохранители задержали 57-летнего жителя соседнего села, с которым пострадавший накануне распивал спиртное.

Во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый табуреткой нанес удары потерпевшему по голове. От полученных травм 58-летний хозяин умер на месте происшествия.

Задержанный несколько лет назад привлекался к уголовной ответственности за избиение этого же мужчины.

За совершение умышленного убийства согласно ст. 115 Уголовного кодекса Украины подозреваемому грозит до 15 лет заключения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Днепре 41-летний сын поссорился с матерью и жестоко избил ее. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

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