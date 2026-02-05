Таинственный комплекс DASH засветился в Украине: США внедряют новую систему ПВО

ПВО / © Getty Images

В США анонсировали развертывание передовой системы противодействия беспилотникам, что обещает совершить прорыв в тактической обороне. Мобильная новинка призвана значительно повысить устойчивость войск к атакам с воздуха и переосмыслить методы борьбы с вражескими беспилотниками.

Об этом говорится в публикации The War Zone.

Наследник Tempest: что известно о разработке

Речь идет о перспективном комплексе Denied Area Sprinter-Hellfire (DASH), который с высокой вероятностью является одной из модификаций зенитного ракетного комплекса Tempest, впервые представленного осенью прошлого года.

Американская оборонная компания V2X может получить контракт от Корпуса морской пехоты США на поставку этой мобильной системы, предназначенной для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Вооружение и боевые возможности

Согласно опубликованной информации командования систем КМП США, комплекс будут оснащаться ракетами AGM-114 Hellfire, однако точная конфигурация и технические характеристики официально не раскрываются.

Известно, что основной задачей Denied Area Sprinter-Hellfire станет выявление, идентификация, сопровождение и последующая нейтрализация малых дронов.

При этом антидроновая система должна поставляться в высокомобильном исполнении, что позволит использовать ее в условиях динамических боевых действий и оперативно менять позиции.

Сроки и объемы поставок

В рамках текущих планов морская пехота США намерена закупить до 50 комплексов DASH.

Первые две системы должны быть поставлены до 30 мая текущего года, а остальные 48 не позднее декабря.

Начальная оперативная готовность запланирована на 2027 год финансовый год, который стартует 1 октября этого года.

Сам контракт, как ожидается, будет заключен уже в ближайшее время.

Важным условием является технологическая готовность изделия на уровне TRL-9. Это означает, что система должна быть полностью разработана и подтвердить свою эффективность в условиях, приближенных к реальным боевым.

Испытания в Украине

В этом контексте следует напомнить, что компания V2X ранее представила зенитный ракетный комплекс Tempest. Эта разработка была впервые показана в октябре 2025 года, а позже появилась информация о закрытых испытаниях в Украине, где комплекс засветился на одном из видеоматериалов воздушного командования «Центр».