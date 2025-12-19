Таинственный "зверь", который охотится на тылы РФ: в Киеве впервые показали секретную крылатую ракету "Барс"

Дрон-ракета «Барс». Источник: Facebook/Музей российско-украинской войны в стенах Национального университета обороны Украины

Реклама

До сих пор о существовании этого оружия было известно только из отчетов и кратких упоминаний чиновников. Теперь же украинцы могут увидеть таинственный дрон-ракету «Барс» своими глазами.

Уникальный экспонат появился в Музее русско-украинской войны, созданном при Национальном университете обороны Украины.

«Долго охотились на этого зверя»

В музее отмечают, что получить образец для экспозиции удалось благодаря содействию одного из бригадных генералов.

Реклама

«Мы получили уникальный экспонат – БПЛА „БАРС“. Дрон-ракета, которая системно и эффективно уничтожает вражеские тылы», — говорится в сообщении музея.

Технические характеристики и особенности

Как анализирует профильное издание Defense Express, «Барс» — это не прототип, а серийное изделие, уже массово бьющее по оккупантам.

Конструкция:

Ракета выполнена по схеме среднеплана с размахом крыльев около 2 метров.

Малогабаритный реактивный двигатель расположен сверху над фюзеляжем. Это инженерное решение позволяет легко изменять типы двигателей от разных производителей без переработки корпуса.

Фюзеляж изготовлен из композитных материалов и состоит из минимума деталей, что значительно ускоряет сборку.

Боевые возможности:

Реклама

Дальность: оценивается в 700-800 км .

Боевая часть: вероятно, составляет около 100 кг (или несколько меньше).

Масштаб: по данным источников Defense Express, производство уже приобрело такие обороты, что были случаи одновременного запуска по врагу около 100 «Барсов» .

Дрон-ракета «Барс». Источник: Facebook/Музей российско-украинской войны в стенах Национального университета обороны Украины

Почему «дрон-ракета»?

Официально изделие называют "ракето-дроном", однако эксперты объясняют это бюрократическими нюансами. Оформление оружия как беспилотника позволяет значительно упростить и ускорить процесс его допуска к эксплуатации в войсках по сравнению с классическими ракетными программами.

Разработчиком "Барса" является частная компания, название которой из соображений безопасности не разглашается.

Напомним, о существовании «Барса» в апреле этого года впервые упомянул тогдашний глава Минстратегпрома Герман Сметанин, поставив его в один ряд с другими украинскими разработками — «Адом», «Паляницей» и «Рутой».

Напомним, BBC впервые показала, как собирают новейшее украинское оружие. Журналистов с завязанными глазами привезли на сверхсекретный объект в Украине , где производят крылатую ракету Фламинго.