Таинственный "зверь", который охотится на тылы РФ: в Киеве впервые показали секретную крылатую ракету "Барс"
По данным экспертов, дальнобойный дрон-ракета «Барс» настолько массовый, что Украина способна запускать до сотни таких ракет одновременно.
До сих пор о существовании этого оружия было известно только из отчетов и кратких упоминаний чиновников. Теперь же украинцы могут увидеть таинственный дрон-ракету «Барс» своими глазами.
Уникальный экспонат появился в Музее русско-украинской войны, созданном при Национальном университете обороны Украины.
«Долго охотились на этого зверя»
В музее отмечают, что получить образец для экспозиции удалось благодаря содействию одного из бригадных генералов.
«Мы получили уникальный экспонат – БПЛА „БАРС“. Дрон-ракета, которая системно и эффективно уничтожает вражеские тылы», — говорится в сообщении музея.
Технические характеристики и особенности
Как анализирует профильное издание Defense Express, «Барс» — это не прототип, а серийное изделие, уже массово бьющее по оккупантам.
Конструкция:
Ракета выполнена по схеме среднеплана с размахом крыльев около 2 метров.
Малогабаритный реактивный двигатель расположен сверху над фюзеляжем. Это инженерное решение позволяет легко изменять типы двигателей от разных производителей без переработки корпуса.
Фюзеляж изготовлен из композитных материалов и состоит из минимума деталей, что значительно ускоряет сборку.
Боевые возможности:
Дальность: оценивается в 700-800 км .
Боевая часть: вероятно, составляет около 100 кг (или несколько меньше).
Масштаб: по данным источников Defense Express, производство уже приобрело такие обороты, что были случаи одновременного запуска по врагу около 100 «Барсов» .
Почему «дрон-ракета»?
Официально изделие называют "ракето-дроном", однако эксперты объясняют это бюрократическими нюансами. Оформление оружия как беспилотника позволяет значительно упростить и ускорить процесс его допуска к эксплуатации в войсках по сравнению с классическими ракетными программами.
Разработчиком "Барса" является частная компания, название которой из соображений безопасности не разглашается.
Напомним, о существовании «Барса» в апреле этого года впервые упомянул тогдашний глава Минстратегпрома Герман Сметанин, поставив его в один ряд с другими украинскими разработками — «Адом», «Паляницей» и «Рутой».
Напомним, BBC впервые показала, как собирают новейшее украинское оружие. Журналистов с завязанными глазами привезли на сверхсекретный объект в Украине , где производят крылатую ракету Фламинго.