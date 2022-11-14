Так бежали, что погубили своих: в Херсонской области украинские бойцы нашли тела около десятка "кадыровцев"

"Кадыровцы" так планово отступали из-под Херсонщины, что забыли унести тела своих побратимов.

В Херсонской области бойцы СБУ обнаружили тела почти 10 кафиров из Чечни. Их "забыли" забрать свои же во время планового отступления.

Об этом сообщает "Оперативный ВСУ".

"Своих на поле боя бросают не только россияне, но и чеченцы. Так СБУ обнаружила на освобожденной территории Херсонской области почти десяток тел погибших оккупантов. Это подразделение 94 полка особого назначения росгвардии (Урус-Мартан Чеченской республики)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделение стояло за селом Новая Каменка Бериславского района.

"Во время приближения ВСУ героические кадыровцы срочно решили "отрицательно наступать" и так убегали, что забыли забрать своих. Так что Кадырову привет!", — обратились к главному тиктокеру РФ Рамзану Кадырову сотрудники СБУ.

Видео можно просмотреть по ссылке (18+).

Напомним, что в Мелитополе кадыровский тикток воина, находясь под наркотиками, выстрелил в лицо соседу по палате. Мужчину удалось спасти благодаря искусным действиям медиков медучреждения.

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