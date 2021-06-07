"Так близко еще не подходили": на окраине Черновцов разгуливает бурый медведь

Местных жителей просят быть осторожными.

В окрестностях Черновцов заметили бурого медведя. Животное появилось в Сторожинецком лесничестве. Косолапого впервые увидели местные жители в лесах пригородных сел три недели назад. Он мигрировал в сторону села Снячев, а затем вернулся обратно. Говорят, вел себя спокойно, не агрессивно.

Поэтому жителей пригородных сел Спасская, Дубовое, Михальча просят воздержаться от походов в лес, или не заходить глубоко в дебри, и не передвигаться в одиночку. Особенно не стоит ходить на рассвете, вечером, и избегать походов с ночевкой, пишет инфрмагентство АСС.

Местные лесники говорят, что медведей действительно стало больше, но нападений животных на человека, как и прежде, не было.

"Опасность всегда существует. Если человек не вмешиваться в его жизнь, то медведь первым никогда не будет нападать и не тронет человека. А если раздразнить самца или ранить — тогда такая встреча может закончиться плачевно. Медведь боится человека больше, чем мы его. Известно, что медведь появился в Сторожинецком лесничестве", — говорит главный охотовед хозяйства "Зубровица" ГП "Сторожинецкого лесхоза" Руслан Рудый.

По его словам, местным уже разъяснила, как себя вести в случае встречи с косолапым и добавили, что пока медведь не причинил никому вреда, только сломал одну пасеку.

"Главное во время встречи, не надо делать резких движений, кричать. А только подать звук и он заранее убежит от вас. У животных и людей дороги разные, главное не провоцировать друг друга. Действительно, в лесничествах стало больше медведей, и так близко к Черновцам исторически они еще не подходили", — отметил охотовед.

следует медведя нашли в лесничестве с. Ревностное, фото/АСС

Также отмечается, что медведя ранее лесоводы зафиксировали в Жадовском лесничестве.

Напомним, лесники Ивано-Франковской области призвали местных не ходить в лес из-за бурых медведей.

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