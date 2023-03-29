"Так будет всегда": Зеленский прокомментировал последние события вокруг Лавры (видео)

Украинцы больше не будут под влиянием старых и циничных манипуляций Москвы в сфере религии.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о разрыве договора с УПЦ Московского патриархата по аренде Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

Об этом он рассказал в своем видеообращении.

Также читайте Большое выселение УПЦ МП из Лавры: часть монахов неожиданно перешла в ПЦУ

Глава государства подчеркнул, что Украина делает еще один шаг для укрепления своей духовной независимости.

Он заявил, что украинцы больше не будут под влиянием старых и циничных манипуляций Москвы в сфере религии.

"Сделан шаг на укрепление духовной независимости нашего государства, в защиту нашего общества от старых и циничных московских манипуляций религией. Украина – это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы. Так – с 91-го года. Так – будет всегда”, — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что первый из монахов УПЦ МП в Киево-Печерской лавре, архимандрит Авраамий (Лотыш), перешел в ПЦУ. Позже глава УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий решил наказать архимандрита за переход в ПЦУ.

Кроме того, мы ранее информировали, что возле Киева пограничники остановили священника УПЦ Московского патриархата в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав.

Читайте также: