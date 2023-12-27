Так что денег нет или не надо: новый законопроект о мобилизации стал финансовой головоломкой для Минфина и Зеленского

В последние дни в Украине активно обсуждается проект обновленного Закона о мобилизации. Он вызвал волну споров и возмущения как среди рядовых украинцев, так и представителей власти. Прежде всего, речь идет о том, что закон просто нечем финансировать.

Все, что известно об экономической составляющей нового законопроекта о мобилизации – в материале ТСН.ua.

Зеленский говорит, что нужно 500 млрд грн

Генштаб ВСУ и главнокомандующий Валерий Залужный предложили мобилизовать дополнительно 450 000 – 500 000 человек в 2024 году. Однако следует понимать, что это обойдется нашему государству немалых средств. Владимир Зеленский назвал конкретную цифру.

"Что касается финансов, то между нами мобилизация в таком формате будет стоить Украине дополнительных 500 млрд грн", — заявил украинский лидер на пресс-конференции 19 декабря.

Так что в этом вопросе, добавил Зеленский, он хотел бы понимания от премьер-министра и министра финансов. Кроме того, президента интересует, как будут проходить демобилизационные процессы.

Более того, президент подсчитал, что 1 военный – это шесть гражданских, уплачивающих налоги. Поэтому в случае призыва 500 тысяч человек для их содержания должны работать и платить налоги 3 миллиона граждан.

"Когда ты понимаешь, какой финансовый вклад нужен для поддержки наших воинов, мы должны с вами понимать, что заработную плату им платит наше население, наши люди, уплачивающие налоги. Когда мы говорим о той или иной мобилизации, мы должны знать следующее: 1 воин – 6 человек в гражданской жизни, которые платят налоги, поэтому просто возьмите 500 тысяч человек, умножьте на 6 и поймите, как мне, правительству, всем нам найти плюс три миллиона к тому, что у нас есть. Плюс три миллиона налогоплательщиков с января месяца", — заметил Зеленский.

В минфине не знают, где брать деньги на мобилизацию

Между тем, Министерство финансов ожидает предложений от Минобороны и Генерального штаба по покрытию расходов на дополнительную мобилизацию. Дело в том, что денег в бюджете на это нет. Как отметил министр финансов Украины Сергей Марченко в рамках ютуб-проекта Forbes "Business Breakfeast", он предлагает ведомствам вместе найти подходы в этом вопросе и предложить решение, как они видят оптимизацию расходов.

"Ибо мы истощили наш внутренний потенциал для финансирования военных нужд, и просто искусственно, условно говоря, увеличить сумму – не получится так, ведь их просто нет", – говорит Марченко.

По его словам, Минфин ожидает информации относительно масштабов мобилизации и сроков, а также необходимых расходов.

"Если нам нужно будет найти средства, то нам нужно понимать во времени – их нужно найти уже сегодня, или это март-апрель-май, возможно, второе полугодие. То есть мне нужна картина, как министру, тогда можно будет говорить об обеспечении этих потребностей ", – отметил глава Минфина.

Он добавил, что именно Минобороны считает потребности ВСУ, определяет возможные источники оптимизации существующих потребностей и выходит с Минфином на совместное решение.

"Мы такую потребность от Минобороны не получили, с Генштабом мы напрямую не работаем", – подытожил Марченко.

При этом Марченко не согласен с оценкой Зеленского, что мобилизация 500 тысяч человек будет стоить 500 миллиардов гривен. Он говорит, что такую цифру президент высчитал, сопоставив текущее количество войска (более миллиона человек) и размер фонда денежного довольствия (триллион гривен). Сколько же обойдется такая мобилизация на самом деле, он не знает.

"Банальное добавление здесь не работает. Возникают вопросы: какие подразделения мы обеспечиваем, почему мы финансируем по фактической численности или плановой, они обеспечены остальными или эти дополнительные 500 тысяч — это, чтобы заместить существующие подразделения или для создания новых?". Ответов на эти вопросы у меня нет. Будет план – будет разговор”, – сказал Марченко.

Он считает очевидным, что мобилизовать 500 тысяч человек в короткие сроки не получится. Призыв, если будет, растянется по времени. И вообще это "очень в очень серьезном вызове".

Что-то явно "не сходится"

Впрочем, в законе о мобилизации проблема денег не подсвечивается. Более того, там отмечается, что реализация предложенного проекта Закона якобы "не требует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины". Этот тезис ярко контрастирует с заявлением главнокомандующего Зеленского и министра финансов Марченко.

Какие риски для экономики Украины

Документ несет также и экономические риски, говорит председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, в частности, из-за ограничений для людей, уклоняющихся от военного учета. Финальная версия законопроекта может быть проголосована в январе. Вполне возможно, что она заставит значительную часть населения оборвать какие-либо связи с государством, чтобы оно не могло их вычислить, найти и призвать, и тогда, уверяет нардеп, негативный эффект для экономики будет трудно переоценить.

Среди возможных последствий:

потеря рабочих мест;

прекращение работы с государственными банками;

снятие наличных денег;

блокировка карт;

вывод капитала;

переход на серое трудоустройство и, как следствие – снижение налоговых поступлений, за счет которых обеспечиваются ВСУ;

увеличение эмиграции трудоспособных женщин;

снижение внутренней логистики, а отсюда – снижение экономической активности и т.д.

"Если в 2022-м часть населения убегала от вражеского государства, то при ошибочном решении в 2024-м появится риск, что украинцы начнут убегать уже от своей", – добавляет Наталуха.

Напомним, 50 млрд евро для Украины от ЕС до сих пор заблокированы. Более того, США также не приняли финансовую поддержку нашего государства на 2024 год.

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