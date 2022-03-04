"Так дадим России по лбу, что она больше не поднимется": легендарный сотенный УПА убежден в победе Украины

"Так дадим России по лбу, что она больше не поднимется": легендарный сотенный УПА убежден в победе Украины

По его словам, Москва признает только силу.

Легендарный сотенный УПА, 99-летний Мирослав Симчич, сражавшийся за свободу Украины во время и после Второй мировой, убежден, что наше государство выстоит в борьбе с Россией.

Об этом сообщает "Локальная история".

Симчич, проведший почти 33 года в советских лагерях, отметил, что хорошо изучил россиян за это время. По его словам, Москва признает только силу.

"Это неправда, что мы слабее России. Мы выстоим и справимся. И дадим России так по лбу, что она больше не поднимется. Я был больше 30 лет в концлагерях и изучил их (россиян — Ред.) психологию. Это люди, у которых нет ни совести, ни чести, никаких человеческих примет. Только одна сила может их убедить", — сказал легендарный боец УПА.

Мирослав Симчич наиболее известен тем, что сотня УПА под его руководством уничтожила в бою под Космачем (1945 г.) элитное подразделение НКВД – 400 солдат и офицеров.