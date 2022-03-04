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"Так дадим России по лбу, что она больше не поднимется": легендарный сотенный УПА убежден в победе Украины

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"Так дадим России по лбу, что она больше не поднимется": легендарный сотенный УПА убежден в победе Украины

УНИАН

По его словам, Москва признает только силу.

Легендарный сотенный УПА, 99-летний Мирослав Симчич, сражавшийся за свободу Украины во время и после Второй мировой, убежден, что наше государство выстоит в борьбе с Россией.

Об этом сообщает "Локальная история".

Симчич, проведший почти 33 года в советских лагерях, отметил, что хорошо изучил россиян за это время. По его словам, Москва признает только силу.

"Это неправда, что мы слабее России. Мы выстоим и справимся. И дадим России так по лбу, что она больше не поднимется. Я был больше 30 лет в концлагерях и изучил их (россиян — Ред.) психологию. Это люди, у которых нет ни совести, ни чести, никаких человеческих примет. Только одна сила может их убедить", — сказал легендарный боец УПА.

Мирослав Симчич наиболее известен тем, что сотня УПА под его руководством уничтожила в бою под Космачем (1945 г.) элитное подразделение НКВД – 400 солдат и офицеров.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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