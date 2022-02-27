"Так действуют особенно циничные преступники": в МВД показали последствия обстрела жилого дома в Донецкой области (фото)

"Так действуют особенно циничные преступники": в МВД показали последствия обстрела жилого дома в Донецкой области (фото)

Оккупанты нанесли авиаудара по жилому дому.

В Мариуполе Донецкой области в результате нападения российских войск пострадали дома мирных людей. В частности, в пгт Сартаны враг нанес удар по жилому дому, в результате чего здание повреждено.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"В Мариуполе действуют особенно циничные военные преступники. Уже было три обстрела «Градами» пгт Сартаны. Но фото – результат авиаудара по жилому дому. Путин – убийца!", — говорится в сообщении.