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"Так действуют особенно циничные преступники": в МВД показали последствия обстрела жилого дома в Донецкой области (фото)

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"Так действуют особенно циничные преступники": в МВД показали последствия обстрела жилого дома в Донецкой области (фото)

Facebook/Антон Геращенко

Оккупанты нанесли авиаудара по жилому дому.

В Мариуполе Донецкой области в результате нападения российских войск пострадали дома мирных людей. В частности, в пгт Сартаны враг нанес удар по жилому дому, в результате чего здание повреждено.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"В Мариуполе действуют особенно циничные военные преступники. Уже было три обстрела «Градами» пгт Сартаны. Но фото – результат авиаудара по жилому дому. Путин – убийца!", — говорится в сообщении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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