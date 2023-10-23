"Так еще никто не с**бывался": на Хмельнитчине мужчина вплавь убегал от военкомов — видео

Мужчина бежал от представителей ТЦК и пригнул в реку Случ.

На Хмельнитчине, в селе Старый Острополь, мужчина вплавь убегал от представителей Староконстантиновского ТЦК, которые хотели вручить ему повестку.

Видео было опубликовано в Сети.

На видео видно, как мужчина плывет в реке Случ, а голос за кадром, вероятно, это был именно представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, в шутку спрашивает, не жарко ли ему.

"Нет-нет, у тебя все получится. Давай, мы в тебя верим. Так работает Староконстантиновский РТЦК", — комментирует голос за кадром.

Затем автор видео зашел на мост, под который заплыл уклонист, и ожидал, где он появится.

"Так еще никто не с**бывался. Каждый день эта работа удивляет", — говорит автор видео.

Напомним, во Львовской области мужчина придумал, как за 50 евро уехать за границу: чем все закончилось.

Читайте также: