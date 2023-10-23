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"Так еще никто не с**бывался": на Хмельнитчине мужчина вплавь убегал от военкомов — видео

"Так еще никто не с**бывался": на Хмельнитчине мужчина вплавь убегал от военкомов — видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
942
Время на прочтение
1 мин
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"Так еще никто не с**бывался": на Хмельнитчине мужчина вплавь убегал от военкомов — видео

Мужчина в реке Случь на Хмельнитчине/Фото: скриншот

Мужчина бежал от представителей ТЦК и пригнул в реку Случ.

На Хмельнитчине, в селе Старый Острополь, мужчина вплавь убегал от представителей Староконстантиновского ТЦК, которые хотели вручить ему повестку.

Видео было опубликовано в Сети.

На видео видно, как мужчина плывет в реке Случ, а голос за кадром, вероятно, это был именно представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, в шутку спрашивает, не жарко ли ему.

"Нет-нет, у тебя все получится. Давай, мы в тебя верим. Так работает Староконстантиновский РТЦК", — комментирует голос за кадром.

Затем автор видео зашел на мост, под который заплыл уклонист, и ожидал, где он появится.

"Так еще никто не с**бывался. Каждый день эта работа удивляет", — говорит автор видео.

Напомним, во Львовской области мужчина придумал, как за 50 евро уехать за границу: чем все закончилось.

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Дата публикации
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942
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