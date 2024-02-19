Так и не узнал, что станет папой: в Тернополе вдова бойца родила двойню в день рождения мужа

Кроме мужа, на фронте Светлана Тленюк потеряла старшего сына Назара.
Вдова погибшего военного из Тернополя Светлана Тленюк родила двойню в день рождения мужчины.
Об этом передает "Суспільне".
Сегодня, 19 февраля, погибшему герою должно было исполниться 38 лет. Отец двойняшек Богдан Тленюк погиб 4 июля 2023 года во время артиллерийского обстрела вблизи Водяного Донецкой области.
Через три дня после того его жена Светлана узнала, что беременна. Пара прожила вместе два с половиной года. Все это время они мечтали об общем ребенке. Для них обоих это был второй брак. Забеременеть естественным путем пара не могла, поэтому обратились к медикам за помощью.
"Он не успел узнать. Он погиб через неделю и через 3 дня я уже узнала, что я беременна. А потом узнали, что там их двое. Это очень большое чудо", — рассказывала женщина в комментарии "Интеру".
Светлане Тленюк – 47 лет. От первого брака у нее было два сына. Старший Назар погиб в бою на передовой. Младшему, Алексею, сейчас 15. У Богдана детей не было.
Ранее мы писали об отце шестерых детей из Волыни, который погиб за 2 дня до увольнения со службы.
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