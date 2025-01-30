Так мы потеряем потенциал страны: Мартин Брест высказался о мобилизации "миллионов"

Мобилизация нескольких миллионов человек — вероятный путь к потере потенциала Украины.

Об этом сказал ветеран российско-украинской войны Олег Болдырев, известный широкой публике как блогер и писатель Мартин Брест, в интервью "Украинской правде".

Брест отметил, что в Украине иногда осуществляется выборочная мобилизация — среди узкого круга людей.

"Я не совсем понимаю логику процесса мобилизации. Иногда кажется, что она происходит среди достаточно узкого круга людей, а отдельные слои общества совсем невидимы для ТЦК, их для них нет", — отметил он.

В то же время мобилизовывать "миллионы людей" и не снабжать их оружием — это прямой путь к потере потенциала страны.

"У нас тяжелая мобилизация, но люди еще есть, а вот оружия и военной техники у нас мало. К тому же оружие у нас зарубежное и его еще нужно каким-то образом выпросить. Вот прямо выпросить! Потому что серьезное оружие, например, тот же Patriot или нормальные гаубицы, ты на рынке не купишь... Можно пойти по другому пути, очень непопулярному: мобилизовать несколько миллионов людей и забрасывать мясом. Так мы, возможно, не потеряем страну, но ее потенциал точно потеряем", — сказал Мартин Брест.

Напомним, о так называемой "выборочной" мобилизации высказался и заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин. Он подчеркнул, что воевать должны и те, кто "почему-то не создан для армии", например, дети политиков и чиновников, а также блогеры и активисты.

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